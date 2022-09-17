Итоги недели: тепло в домах, розыск чиновника и телефоны для учителей

17.09.2022 | 21:30

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Больше всего разговоров и споров вызвали отопление и горячая вода.

В Пензе до сих пор не определились с датой подачи тепла в учреждения и жилой фонд - ждут, когда за окном в течение 5 дней будет в среднем +8.

При этом почти все сети, как утверждается, готовы к пуску ресурса.

В Заречном на погоду решили не равняться, отопительный сезон там стартовал 13 сентября. В Кузнецке тепло подали 16-го числа.

В этих городах батареи стали теплыми в учреждениях соцкультбыта. Жилой фонд пока ждет своей очереди.

Пензенцы из 222 домов остались не только без отопления, но и без горячей воды.

Чуть меньше интереса привлек розыск бывшего зампреда пензенского правительства.

Бывший пензенский ВИП-чиновник пропал в Москве. Его искали около суток.

Василий Трохин приехал в столицу с деловым визитом и пропал.

По последней версии, его зацепило проходящим поездом в Люберцах. Там же его нашли с разбитой головой, без сознания и доставили в больницу. После операции Трохина поместили на ИВЛ в отделение реанимации.

Между тем к поискам пропавшего подключились волонтеры и правоохранители.

Придя в себя, чиновник назвал имя, и родственникам сообщили о его местоположении. Сейчас жизни Василия Трохина ничего не угрожает.

На третьем месте в топе недели - запрет педагогам пользоваться телефоном на уроках.

Почему школьникам запретили пользоваться телефоном на уроках, а педагогам нет? Такой вопрос ученики задали пензенскому министру образования.

Алексей Комаров подумал и ответил, что правила едины для всех. А это значит, что педагоги на уроках тоже не должны пользоваться сотовыми.

Брать мобильник в руки стоит только в свободное время, а урок таковым не является.