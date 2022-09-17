Итоги недели: тепло в домах, розыск чиновника и телефоны для учителей

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.
Больше всего разговоров и споров вызвали отопление и горячая вода.
В Пензе до сих пор не определились с датой подачи тепла в учреждения и жилой фонд - ждут, когда за окном в течение 5 дней будет в среднем +8.
При этом почти все сети, как утверждается, готовы к пуску ресурса.
В Заречном на погоду решили не равняться, отопительный сезон там стартовал 13 сентября. В Кузнецке тепло подали 16-го числа.
В этих городах батареи стали теплыми в учреждениях соцкультбыта. Жилой фонд пока ждет своей очереди.
Пензенцы из 222 домов остались не только без отопления, но и без горячей воды.
Чуть меньше интереса привлек розыск бывшего зампреда пензенского правительства.
Бывший пензенский ВИП-чиновник пропал в Москве. Его искали около суток.
Василий Трохин приехал в столицу с деловым визитом и пропал.
По последней версии, его зацепило проходящим поездом в Люберцах. Там же его нашли с разбитой головой, без сознания и доставили в больницу. После операции Трохина поместили на ИВЛ в отделение реанимации.
Между тем к поискам пропавшего подключились волонтеры и правоохранители.
Придя в себя, чиновник назвал имя, и родственникам сообщили о его местоположении. Сейчас жизни Василия Трохина ничего не угрожает.
На третьем месте в топе недели - запрет педагогам пользоваться телефоном на уроках.
Почему школьникам запретили пользоваться телефоном на уроках, а педагогам нет? Такой вопрос ученики задали пензенскому министру образования.
Алексей Комаров подумал и ответил, что правила едины для всех. А это значит, что педагоги на уроках тоже не должны пользоваться сотовыми.
Брать мобильник в руки стоит только в свободное время, а урок таковым не является.
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Итог недели :порывы коммуникаций , провалы на дорогах и провалы власти.