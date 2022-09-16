В Пензенской области за сутки СOVID-19 заболели более 600 человек

16.09.2022 | 13:21

В пятницу, 16 сентября, региональный оперативный штаб сообщил о 602 подтвержденных диагнозах «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки. 62 пациента отправились на лечение в стационар.

226 человек заболели в Пензе, 82 - в Кузнецком районе, 73 - в Каменском, 30 - в Сердобском, 29 - в Нижнеломовском, 25 - в Бессоновском, 22 - в Белинском, 19 - в Пензенском, по 16 - в Городищенском и Наровчатском.

По 8 случаев COVID-19 зарегистрировано в Башмаковском, Колышлейском и Шемышейском районах, по 7 - в городе Заречном и Земетчинском районе, 5 - в Пачелмском, 4 - в Бековском, по 3 - в Иссинском, Камешкирском и Спасском, по 2 - в Малосердобинском и Сосновоборском, по 1 - в Вадинском, Лунинском, Мокшанском и Неверкинском районах.

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в Пензенской области достигло 202 233.

За все время зарегистрирован 190 681 случай выздоровления, в том числе 442 человека выписались за прошлый день.

За тот же период скончались 6 056 пациентов с COVID-19, из них 2 - за минувшие сутки.