В Пензенской области проверят данные о росте стоимости обедов в школе

16.09.2022 | 17:29

Пензенский минобр организует проверку в школах Нижнего Ломова, чтобы выяснить, обоснованна ли жалоба местной жительницы на повышение стоимости обедов.

Вопрос о причинах увеличения платы прозвучал в прямом эфире с министром образования региона Алексеем Комаровым, состоявшимся в пятницу, 16 сентября.

«По Нижнему Ломову я записал себе, будем разбираться, и я дам информацию отдельно», - ответил чиновник.

Он напомнил, что в прошлом учебном году министерство образования совместно с прокуратурой Пензенской области проводило декаду проверок организации питания с привлечением родительского сообщества, депутатов, самих обучающихся и преподавателей. Такие мероприятия будут проходить и в этом году.

Алексей Комаров подчеркнул, что качество приготовления пищи стоит на особом контроле в минобре. С 1 сентября в регионе начал действовать новый стандарт питания, доведенный до всех образовательных организаций.

О возможном увеличении стоимости питания в школах уже говорилось. Сейчас в Пензе на уровне муниципалитета завтрак стоит не дороже 60 рублей, обед - 85. Такие расценки действуют с 1 января 2018 года.