«Термодом» вручил первые ключи от ЖК «Новелла»

16.09.2022 | 15:19

Процедура передачи ключей от квартиры в новом жилом комплексе приносит много радости клиентам строительного холдинга «Термодом». Сегодня речь идет о собственниках помещений в первых сданных домах ЖК «Новелла» на улице 9 Января в Пензе.

Новоселы приходят на осмотр квартиры, с волнением открывают дверь, за которой их ждет новое будущее.

«Одним из решающих факторов выбора квартиры было месторасположение дома. Оно, на мой взгляд, очень удачное. И, конечно, смотрели по планировкам - здесь очень хорошая жилая площадь. В новую квартиру въедем в ближайшее время», - поделилась впечатлениями Ольга Земцова.

«Когда покупали квартиру, до последнего не представляли, какой будет дом, и, когда его построили, это было приятное удивление: действительно очень красивый жилой комплекс и его благоустройство», - рассказала Екатерина Жесткова.

Супруг Екатерины, работающий в строительной сфере, оценил новую квартиру еще и профессиональным взглядом.

«Порадовало инженерное оснащение дома. Понравились панорамные окна, высокие потолки, качественные радиаторы, ровные плиты перекрытия. И стяжку пола тоже оценил бы на пятерочку», - отметил Сергей Жестков.

Жилой комплекс «Новелла» - это новая история, которая уже начинается. Выгодное расположение - вблизи парков, скверов и развитой деловой и коммерческой инфраструктуры. Внутри ЖК много современных решений для комфортной жизни.

Больше информации - на termodom-pnz.ru. Информация о проектах и ценах - по номеру 28-28-20, или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО «СЗ «Новэлла-1» и ООО «СЗ «Новэлла-2». Все проектные декларации - на https://наш.дом.рф.