Стало известно о погоде в Пензенской области в выходные дни

В субботу, 17 сентября, в Пензенской области предполагается облачная с прояснениями погода и небольшой, местами - умеренный дождь.
«Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +16...+21 °С», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
По данным Пензенского гидрометеоцентра, в воскресенье, 18-го числа, ожидается небольшая облачность, южный ветер, температура ночью +14...+16 °С, днем +19...+21 °С.
Ранее синоптики объяснили, что на текущей неделе регион находится под влиянием североатлантического вихря, ставшего причиной дождей разной интенсивности.
Тем не менее с надеждой на бабье лето прощаться рано: оно вполне еще может прийти. Например, в 2021 году в Пензе бабье лето наступило в начале октября - стояли теплые и солнечные дни.
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