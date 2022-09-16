Стало известно о погоде в Пензенской области в выходные дни

16.09.2022 | 12:48

В субботу, 17 сентября, в Пензенской области предполагается облачная с прояснениями погода и небольшой, местами - умеренный дождь.

«Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +16...+21 °С», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По данным Пензенского гидрометеоцентра, в воскресенье, 18-го числа, ожидается небольшая облачность, южный ветер, температура ночью +14...+16 °С, днем +19...+21 °С.

Ранее синоптики объяснили, что на текущей неделе регион находится под влиянием североатлантического вихря, ставшего причиной дождей разной интенсивности.

Тем не менее с надеждой на бабье лето прощаться рано: оно вполне еще может прийти. Например, в 2021 году в Пензе бабье лето наступило в начале октября - стояли теплые и солнечные дни.