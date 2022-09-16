Сетевое издание|18+|Пятница|16 сен 2022|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Общество

Стало известно о погоде в Пензенской области в выходные дни

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В субботу, 17 сентября, в Пензенской области предполагается облачная с прояснениями погода и небольшой, местами - умеренный дождь.

«Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +16...+21 °С», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По данным Пензенского гидрометеоцентра, в воскресенье, 18-го числа, ожидается небольшая облачность, южный ветер, температура ночью +14...+16 °С, днем +19...+21 °С.

Ранее синоптики объяснили, что на текущей неделе регион находится под влиянием североатлантического вихря, ставшего причиной дождей разной интенсивности.

Тем не менее с надеждой на бабье лето прощаться рано: оно вполне еще может прийти. Например, в 2021 году в Пензе бабье лето наступило в начале октября - стояли теплые и солнечные дни.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

Я Неворотовой как себе верю и как Владимиру Владимировичу!

Гость||

Скачи мимо

Гость||

Гость писал(a):

Скачи мимо
Перди в диван

Гость||

Это было известно еще в понедельник! Валька профнепригодность и неугадывает никогда погоду!

Гость||

"Стало известно" и "предполагается"... Дальше можно не читать

Гость||

Скачи давай


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте