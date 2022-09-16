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Общество

Пензенской области выделили компенсацию расходов на беженцев

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Пензенской области компенсируют расходы на размещение и питание беженцев с Украины и Донбасса. Деньги выделены правительством России из резервного фонда. Соответствующее распоряжение было подписано в четверг, 15 сентября.

Согласно документу, на размещение вынужденных переселенцев полагается до 913 руб. на человека в сутки, на питание - до 415 руб.

Размер межбюджетного трансферта для Пензенской области составляет 70 млн 409 тыс. 300 руб. Общая сумма, выделенная 57 регионам, - почти 1,3 млрд. Наибольшие суммы получат Ростовская и Воронежская области - почти 170 млн и 145 млн соответственно.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области арендуют квартиры для переселенцев из ЛДНР и Украины. Финансирование запланировано из резервного фонда региона.

Закреплены следующие расходы на аренду (включая оплату коммунальных услуг) в месяц:

- однокомнатной квартиры - не более 18 000 рублей;

- двухкомнатной - не более 27 000;

- трехкомнатной и далее - не выше 36 000.

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Гость||

Не говорите..

Гость||

Тут не знаешь, где взять деньги на ипотеку, а им вон какие тыщи пихают.

Гость||

Вот и прекрасно.

Гость||

Гость писал(a):

Тут не знаешь, где взять деньги на ипотеку
Тебе зачем ипотека? С жиру бесисси?

Гость||

А без того и другого не как?

Гость||

выдайте им еще на выпивон, а то они по дачам тырят вещички, чтоб пропить.

Гость||

Спасибо Путину за Донбасс!!! Да хранит его Господь!

Гость||

Отлично потираем грязные рученки,скоро хатки будем сдавать по беспределу,мням мням

Гость||

про пригожина что там слышно?

Гость||

чинуши тоже с этого поимеют нехило!

Гость||

ЗаВыВаЕт...

Гость||

А где записаться беженцем?это сейчас выгодно очень.


Имя: Гость
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