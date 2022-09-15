В Пензенской области в августе выявили еще 25 случаев боррелиоза

15.09.2022 | 11:36

За 8 месяцев этого года в Пензенской области диагностированы 57 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, тогда как за январь - июль - 32 (по 1 в Наровчатском, Башмаковском и Мокшанском районах, 2 - в Пензенском и 27 - в Пензе).

За август было выявлено еще 25 заболевших. По одному новому случаю болезни Лайма (так еще называют боррелиоз) зарегистрировано у жителей Кузнецка и трех районов: Башмаковского, Камешкирского и Пензенского. Еще 21 - в Пензе.

По данным, опубликованным Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области в четверг, 15 сентября, за неделю зарегистрировано 54 обращения за помощью граждан, укушенных клещами, среди них 13 детей младше 14 лет.

Неделей раньше в регионе было зарегистрировано 40 обращений, двумя неделями - 33.

Всего с начала сезона к медикам обратились 1 367 человек, укушенных клещами, в том числе 524 ребенка.

В течение недели специалисты провели 67 исследований снятых с людей членистоногих на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. В 9 случаях результаты проб оказались положительными.

Общее количество клещей, исследованных в лабораториях на боррелии, - 1 343, возбудители обнаружены в 225 (16,8%).