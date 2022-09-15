В Пензенской области пенсионеры смогут арендовать 6 соток за рубль

15.09.2022 | 12:27

Земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, пенсионеры смогут арендовать по льготной стоимости. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в правительстве региона.

Новый вид поддержки касается мужчин и женщин, достигших возраста 60 и 55 лет соответственно, получающих пенсии. Для них годовой размер арендной платы за земельный участок, находящийся в собственности региона, установлен в размере 1 рубля за 600 квадратных метров.

То же касается и аренды наделов, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных пенсионерам без торгов.

Как пояснили в пресс-службе, соответствующее постановление уже утверждено. Эта преференция направлена на поддержку пожилых пензенцев, которые ведут личное подсобное хозяйство, занимаются садоводством или строят индивидуальное жилье на арендованной у региона земле.

Чтобы воспользоваться льготной арендной платой, пенсионеру нужно будет представить в уполномоченный орган заявление о том, что он снимает только один участок этой категории.