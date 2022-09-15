В Пензе методы борьбы с курением школьников сочли неэффективными

15.09.2022 | 15:10

В Пензе медики обследовали более 8 000 учеников 9-11-х классов. В анализах около 20% ребят обнаружены следы котинина. Это означает, что ребята регулярно курят. Ситуацию обсудили на заседании комиссии гордумы в четверг, 15 сентября.

Как рассказал первый заместитель мэра Пензы Олег Денисов, со школьниками проводится профилактическая работа о вреде употребления спиртного, табака, наркотиков. В 2022 году на это было выделено 3,5 млн рублей.

«О результатах обследования школьников и следах котинина сообщили родителям», - добавил чиновник.

Глава Пензы Владимир Мутовкин отметил: деньги выделяются, профилактические мероприятия проводятся, но результатов не видно.

«Серьезного эффекта не дает. Надо думать, как ситуацию менять. Проблема важнейшая», - подчеркнул он.