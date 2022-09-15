В Пензе методы борьбы с курением школьников сочли неэффективными

В Пензе медики обследовали более 8 000 учеников 9-11-х классов. В анализах около 20% ребят обнаружены следы котинина. Это означает, что ребята регулярно курят. Ситуацию обсудили на заседании комиссии гордумы в четверг, 15 сентября.
Как рассказал первый заместитель мэра Пензы Олег Денисов, со школьниками проводится профилактическая работа о вреде употребления спиртного, табака, наркотиков. В 2022 году на это было выделено 3,5 млн рублей.
«О результатах обследования школьников и следах котинина сообщили родителям», - добавил чиновник.
Глава Пензы Владимир Мутовкин отметил: деньги выделяются, профилактические мероприятия проводятся, но результатов не видно.
«Серьезного эффекта не дает. Надо думать, как ситуацию менять. Проблема важнейшая», - подчеркнул он.
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они уже не "курят", он "вейпят", запретить продажу вейпов всем подряд.