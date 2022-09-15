«Территория жизни» при покупке квартиры дарит бесплатную отделку

15.09.2022 | 16:52

Решившись на покупку новой жилплощади, люди мечтают быстро и с комфортом в нее заселиться. Неудивительно, что интерес к недвижимости в новостройках с чистовой отделкой стремительно растет.

Сегодня в жилом комплексе «Арбековская застава» покупателям предлагается приобрести квартиры во введенных в эксплуатацию строениях 15а и 15Б с чистовой отделкой Smart Pro, которую застройщик дарит своим клиентам.

Отделка Smart Pro - это обои под покраску, натяжные потолки с точечными светильниками, керамическая плитка настенная и напольная, ламинат, межкомнатные двери, полностью укомплектованный санузел и стиральная машина.

Дома введены в эксплуатацию. В шаговой доступности - парковая аллея и пешеходный бульвар, многоуровневый паркинг-центр, торговая галерея Garage и сетевые магазины.

При этом цена квадратного метра - как в квартирах с предчистовой отделкой. Количество таких квартир ограничено, и сроки акции, как заявляет застройщик только до 30 сентября. Выбрать и забронировать квартиру можно здесь.

Акция «Отделка в подарок» распространяется и на квартиры в «Доме у школы» (3-4-й этапы строительства введены в эксплуатацию). В данном строении квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Застройщик в рамках акции снижает стоимость квадратного метра, чтобы покупатели получили выгоду на проведение отделочных работ в своих квартирах.

«Дом у школы», так же как и 15-е строения, обладает комфортной средой и находится в шаговой доступности от инфраструктуры. Рядом прекрасная современная школа № 78 им. Генерала Глазунова и два детских сада (один из них располагается на первом этаже строения 15Б), сетевые магазины, остановка общественного транспорта и многое другое для комфорта жителей.

Выбрать и забронировать квартиру можно здесь.

Дома жилого комплекса «Арбековская застава», которые участвуют в акции, введены в эксплуатацию, а значит, покупатель получает ключи сразу после регистрации сделки.

Еще одним выгодным преимуществом покупки квартиры в жилом комплексе «Арбековская застава» является возможность оформления ипотеки с господдержкой и субсидированием от застройщика.

«Действует ставка по ипотеке 0,01% на весь срок кредитования **. На таких условиях очень выгодно приобретать жилье большей площади, например просторные двух- или трехкомнатные квартиры - даже в этом случае ежемесячный платеж получается комфортным. Например, за трехкомнатную квартиру площадью 76 кв. м платеж составит порядка 16 тысяч рублей в месяц. Покупателю не нужно брать дополнительный кредит, чтобы сделать ремонт: сейчас застройщик предоставляет отделку в подарок. Количество таких квартир ограничено», - комментирует ипотечный брокер ГК «Территория жизни» Евгения Федяшова.

Только сейчас у пензенцев есть прекрасная возможность воспользоваться акцией «Отделка в подарок», приобретая квартиру в ипотеку с очень выгодной процентной ставкой от 0,01% и минимальным платежом даже за самую большую квартиру.

Стоит отметить, что по соотношению цены и качества, а также критерию доступности для покупателей «Арбековская застава» занимает первое место среди новостроек региона. Победа на конкурсе ТОП ЖК - 2022 - это подтверждение того, что ГК «Территория жизни» предлагает оптимальные решения. Покупатель получает квартиру в жилом комплексе с развитой инфраструктурой и благоустроенной территорией по справедливой цене и на выгодных условиях ипотеки.

Посмотреть варианты квартир с чистовой отделкой можно, записавшись на консультацию в офис по телефону 8 (8412) 203-000. Для удобства клиентов офисы работают с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных. Адреса: ул.65-летия Победы, 29; ул. Ульяновская 91а.

* Не является публичной офертой. Процентная ставка 0,01% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования, в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнерского соглашения. Срок действия указанной процентной ставки - на весь период кредитования. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей. Первоначальный взнос - от 15%. Срок кредита - до 30 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. Срок действия акции - до 30.10.2022.

** Название рекламной акции - «Отделка в подарок». Срок действия акции - с 15.09.2022 по 30.09.2022. В акции участвуют 3-комнатные квартиры в строениях 15а, 15Б, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29, 31; 1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные квартиры, расположенные в строении 11 в 6-м микрорайоне Арбеково (3-4-й этапы строительства) по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6.

В отделку в стр. 15а и 15Б входят: ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечным освещением, флизелиновые обои, межкомнатные двери, сантехника и санфаянс, стиральная машина и кухонный модуль. В строении 11 в рамках акции предоставляется скидка в размере 10 000 рублей с кв. м путем снижения стоимости приобретаемого жилья. Дома введены в эксплуатацию. Количество квартир ограничено. Подробности по телефону 8(8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф.

Реклама. Заказчик ООО «Маркетинг и консалтинг».