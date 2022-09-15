Пензенцам рассказали, как качество воды влияет на здоровье и долголетие

15.09.2022 | 09:37

Общеизвестно, что организм человека обеспечивает всеми необходимыми веществами вода. Клетки крови наполовину состоят из кровяных телец, а наполовину - из плазмы, которая как раз и представляет собой жидкость с растворенными в ней органическими и минеральными соединениями.

Выбор воды, которую пьет человек, определяет его здоровье, долголетие, состояние органов и систем, способность мыслить. Качественная вода - лучшее средство сохранить молодость и красоту.

Вода, полностью лишенная каких-либо примесей, абсолютно губительна для здоровья. Она не только не принесет пользы, а будет вымывать полезные элементы, разрушая костяной каркас. Жидкость, перегруженная солями, тоже способна навредить. В этом случае главный удар придется по почкам.

По данным НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды, оптимальной для организма является артезианская вода. Человек со всеми его научными достижениями не придумал способа очистить воду лучше, чем это делает природа. Вода из артезианских источников поднимается на поверхность с больших глубин, где естественным фильтром для нее становятся подземные породы. Такая вода надежно защищена от любых поверхностных загрязнений.

Однако найти подземный источник только полдела. Далее нужно убедиться в том, что вода действительно питьевая и в ней нет превышения по солям, железу и другим элементам.

В Пензенской области проверенным питьевым источником является артезианская вода «Ключ здоровья». Ее добывают с глубины 180 метров близ сел Большая Валяевка и Ольшанка, в экологически чистом районе, вдалеке от предприятий и на почтительном расстоянии от жилых строений.

Качество и безопасность воды вот уже 15 лет контролирует лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области». Санитарно-эпидемиологическую экспертизу проводят с того момента, как было принято решение о добыче природной воды. За все годы наблюдения нареканий к артезианской воде «Ключ здоровья» не было ни разу. Она полностью соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

В центре также проверяют воду на уровень минерализации и жесткости - он находится в пределах нормы. Вода содержит калий, кальций и магний в нужных для организма человека концентрациях, что делает ее еще более полезной для здоровья. По органолептическим свойствам вода приятная на вкус, бесцветная и прозрачная.

Употребляя воду «Ключ здоровья», пензенцы выбирают активное долголетие и здоровье для себя и близких.