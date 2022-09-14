Жителям 5-го Виноградного проезда назвали дату пуска горячей воды

14.09.2022 | 11:30

Жителям 5-го Виноградного проезда, а также проспекта Строителей в Пензе озвучили дату завершения ремонта теплотрассы.

Пока же горожане вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. Ресурс у них выключили еще в середине июля.

Ранее жительница дома № 3 в 5-м Виноградном проезде Елена написала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», что горячей воды нет в общей сложности около трех месяцев.

«В постановлении № 354 «О предоставлении коммунальных услуг…» указано, что отключение воды должно быть не более 8 часов в месяц. То есть мои права и права жильцов дома нарушаются. К тому же вода была также отключена с конца мая до середины июля. Даже учитывая ремонт, отключение не должно превышать 14 дней», - указала пензячка.

Вокруг дома Елены все разрыто, специалисты меняют трубы. Дату завершения работы никто назвать не мог.

В Управлении ЖКХ Пензы подтвердили реконструкцию теплосетей: заменяют как трубы горячего водоснабжения, так и отопления. Из-за ремонта ресурса нет более чем в 15 домах в Виноградных проездах и на проспекте Строителей.

«Работы по монтажу планируется завершить в срок до 25 сентября», - отметили в управлении.