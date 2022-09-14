Общество

Жителям 5-го Виноградного проезда назвали дату пуска горячей воды

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Жителям 5-го Виноградного проезда, а также проспекта Строителей в Пензе озвучили дату завершения ремонта теплотрассы.

Пока же горожане вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. Ресурс у них выключили еще в середине июля.

Ранее жительница дома № 3 в 5-м Виноградном проезде Елена написала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», что горячей воды нет в общей сложности около трех месяцев.

«В постановлении № 354 «О предоставлении коммунальных услуг…» указано, что отключение воды должно быть не более 8 часов в месяц. То есть мои права и права жильцов дома нарушаются. К тому же вода была также отключена с конца мая до середины июля. Даже учитывая ремонт, отключение не должно превышать 14 дней», - указала пензячка.

Вокруг дома Елены все разрыто, специалисты меняют трубы. Дату завершения работы никто назвать не мог.

В Управлении ЖКХ Пензы подтвердили реконструкцию теплосетей: заменяют как трубы горячего водоснабжения, так и отопления. Из-за ремонта ресурса нет более чем в 15 домах в Виноградных проездах и на проспекте Строителей.

«Работы по монтажу планируется завершить в срок до 25 сентября», - отметили в управлении.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

о есть мои права и права жильцов дома нарушаются
Да какали мы на твои права.сиди в своей конуре и не отсвечивай.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее жительница дома № 3 в 5-м Виноградном проезде Елена написала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», что горячей воды нет в общей сложности около трех месяцев.
Дурочка ,бойлер поставь,как все нормальные люди.

Гость||

Как говорит наш Президент, все идёт по Плану. А что законодательство нарушается, так Вы уже должны привыкнуть были к этому. Мы же для наших народоизбранных, сами знаете кто. Мы же опять ИХ практически единогласно поддержали. Уря....

Гость||

На 5 вин.проезде одни маргиналы живут,как ворона с картины из музея одной картины.

Гость||

Булькает болото комментаторское.


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