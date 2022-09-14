В Пензенской области «Русмолко» завершила сев озимой пшеницы

14.09.2022 | 12:31

«Русская молочная компания», один из крупнейших производителей молока в стране, завершила сев озимой пшеницы в Пензенской области. В этом году посевная площадь под сельхозкультуру составила 8 681 га, что на 10% больше, чем годом ранее. Полученный урожай будет использован как в кормовых, так и в коммерческих целях.

В августе компания начала сев озимой пшеницы в девяти районах присутствия: Пачелмском, Наровчатском, Башмаковском, Каменском, Пензенском, Кузнецком, Нижнеломовском, Сердобском и Белинском. Процессу предшествовала тщательная подготовка, которую провели растениеводы «Русмолко» - была заблаговременно вспахана и удобрена отведенная под пшеницу земля, отремонтирована сельхозтехника.

Особое внимание уделялось подготовке семенного материала собственного производства. «Русмолко» обладает всеми необходимыми ресурсами и оборудованием для производства высококачественного семенного материала благодаря наличию семенного завода мощностью 10 тонн в час. На предприятии возможна полная подготовка - очистка, протравливание и калибровка - семян практически всех культур.

Компания самостоятельно обеспечивает растущее поголовье кормами собственного производства и в 2022 году заготовит более 184 000 тонн зеленой массы на сенаж, 230 000 тонн зеленой массы кукурузы, более 36 000 тонн кукурузы на корнаж, а также 17 000 тонн соломы.

Растениеводство - стратегически важное направление деятельности «Русмолко». Под управлением компании находится 152 000 га земли, сформирован полный производственный цикл, включающий производство, хранение и переработку зерна.