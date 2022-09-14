Общество

В Пензе к важной работе допускались сотрудники без справки от психиатра

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Пензенская транспортная прокуратура провела проверку охраны труда на предприятиях воздушного транспорта в Пензенской области.

Выяснилось, что на одном из них, расположенном в Пензе и обеспечивающем безопасность полетов пассажирских воздушных судов, к управлению движением допускались работники, не прошедшие периодическое психиатрическое освидетельствование.

Такая ситуация могла создать угрозу безопасности авиатранспорта.

Кроме того, выявлены нарушения требований по выдаче работникам средств индивидуальной защиты, что могло повлечь ухудшение их здоровья.

Пензенский транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия воздушного транспорта. В отношении виновных должностных лиц возбуждены административные дела.

«Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле», - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

О как! У нас психи работали? А с чего это вдруг проверочку организовали?

...и обеспечивающем безопасность полетов пассажирских воздушных судов, к управлению движением допускались работники, не прошедшие периодическое психиатрическое освидетельствование.

Все страньше и страньше пензюки живут.

Гость||

Ты дурачок?


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