Общество

В холдинге «Термодом» действует программа «трейд-ин»

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«Трейд-ин» - термин, который стоит запомнить всем, кто планирует продать старую квартиру, чтобы купить новую.

Сделки с недвижимостью - это всегда утомительно: показы, оформление документов, посещение банков и МФЦ.

Чтобы покупателям не пришлось сталкиваться с бюрократией и тратить время, в строительном холдинге «Термодом» действует программа «трейд-ин» - служба обмена. Для участия в ней нужно просто прийти в офис продаж на Радужной, 1.

Менеджеры «Термодома» совместно с партнерами подберут и забронируют новую квартиру. Бронь станет гарантией того, что цена жилья не изменится. Это платная услуга, но по факту деньги пойдут в зачет стоимости новой квартиры.

Затем партнеры холдинга бесплатно проведут оценку старой квартиры, сфотографируют ее и выдадут заключение. Владелец заключает с ними договор на ее продажу. Партнеры холдинга ищут покупателей, общаются с ними, оформляют необходимые документы.

Как только старая квартира будет продана, покупатель вносит платеж за новую. На этом его участие в процессе заканчивается.

Важно, что услуга «трейд-ин» бесплатна, нет никаких комиссий и скрытых платежей.

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