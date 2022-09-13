В СНТ «Солнышко» тариф на техническую воду подняли на 371%

13.09.2022 | 17:54

В Пензе в СНТ «Солнышко» неожиданно повысили тарифы на техническую воду с 4,88 до 23 рублей за кубометр.

Шокированные владельцы участков пожаловались на стоимость ресурса, выросшую в пять раз, в соцсетях.

На сообщения отреагировали в Центре управления регионом. Специалисты связались с начальником департамента по регулированию тарифов и энергосбережению города Натальей Клак.

«26 августа прошло заседание по пересмотру тарифа. В начале сентября утвердили новый тариф на второе полугодие 2022 года», - пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ЦУРе.

Стоимость повысится незначительно: не на 371%, а на 5%. Теперь за кубометр технической воды пензенцы будут отдавать 5,15 рубля.