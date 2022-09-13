Общество

В СНТ «Солнышко» тариф на техническую воду подняли на 371%

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензе в СНТ «Солнышко» неожиданно повысили тарифы на техническую воду с 4,88 до 23 рублей за кубометр.

Шокированные владельцы участков пожаловались на стоимость ресурса, выросшую в пять раз, в соцсетях.

На сообщения отреагировали в Центре управления регионом. Специалисты связались с начальником департамента по регулированию тарифов и энергосбережению города Натальей Клак.

«26 августа прошло заседание по пересмотру тарифа. В начале сентября утвердили новый тариф на второе полугодие 2022 года», - пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ЦУРе.

Стоимость повысится незначительно: не на 371%, а на 5%. Теперь за кубометр технической воды пензенцы будут отдавать 5,15 рубля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В начале сентября утвердили новый тариф на второе полугодие 2022 года
Здорово! Утвердили 1 сентября, а плату будут брать с 1 июля. Как так?

Ты пользуйся, бери не стесняйся, а цену мы потом скажем.

Гость||

Вы за это проголосовали!

Гость||

4.88 руб за м3. Что что за тариф такой? Самотеком с гор получают. И трубы не ремонтируют

Гость||

Если я потребляю в месяц 3 куба получается около 15 рублей,что за тариф.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте