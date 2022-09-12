Пензенцев приглашают на ярмарку фермерских продуктов в «Коллаже»

12.09.2022 | 09:00

В ТРК «Коллаж» фермеры вновь устроили для пензенцев настоящий гастрономический праздник. Там открылась ярмарка «От Абхазии до Камчатки». В торговых рядах можно попробовать абсолютно все.

В обычном магазине не продают подобных деликатесов. При этом продукты натуральные и экологически чистые, с сертификатами качества, в них не содержится добавок, они привезены из разных уголков России.

Товары перед покупкой можно продегустировать.

В торговых рядах пензенцам предлагают знаменитые сыры из Адыгеи, мягкие и твердые, молодые и шестилетней выдержки, кубанское растительное и сливочное масло, копченную на ольхе и слабосоленую рыбу. Также представлены морепродукты и рыбные деликатесы: чавыча, семга, голец, зубатка, горбуша, кальмары, которыми славится Камчатка.

Покупателей порадует большой выбор мясных деликатесов. Это и ароматные колбасы, и рулеты из телятины с орехами, копченные на ольхе, и кабан в гранатовом соке, и конина в маринаде, и заяц-фазан, и классическая бастурма, и оленина, и легендарный хамон. На ярмарке также можно приобрести национальные специи и приправы Абхазии.

В изобилии представлены сладости: орехи и сухофрукты, чурчхела, янтарный мед, халва и пастила, всевозможные виды варенья, включая необычные - из лепестков роз, фейхоа, жасмина и зеленых грецких орехов. Имеется и экзотика из Армении - фаршированные фрукты, начиненные орешками.

Продавцы готовы делиться не только продукцией, но и удивительными историями и домашними рецептами.

Ярмарка работает на первом этаже торгового центра. Гостей ждут с 8 по 18 сентября.