Двушка в ЖК «Парк Рояль» обойдется в 15 800 рублей в месяц

12.09.2022 | 17:43

У пензенцев есть возможность приобрести двухкомнатную квартиру за 15 800 рублей в месяц.

Сумма покажется немалой тем, кто, например, вынужден будет отдавать ее чужому человеку, владельцу жилья, который в любой момент может попросить съехать.

Но если 15 800 рублей ежемесячно отдавать за квартиру, где сделан ремонт по вкусу, где завели собаку или кошку (которых не надо прятать от арендодателя), при этом в ЖК обустроен фитнес-зал для жителей, центр добрососедства, куда можно отводить ребенка поиграть с друзьями в настольные игры, то сумма покажется приемлемой.

Такая квартира находится в жилом комплексе «Парк Рояль». Он строится в Арбекове, на пересечении улиц Рахманинова и Глазунова, то есть в современном районе с развитой инфраструктурой. Рядом крупные торговые центры, школы, детсады и не только - в общем, все, что нужно современному человеку.

Чтобы купить квартиру в ЖК «Парк Рояль» и узнать больше об ипотечных программах, можно позвонить по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

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