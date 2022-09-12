Активисты взялись за уборку мусора на улице Мичурина

12.09.2022 | 19:13

Люди долго ждали безопасного пути до дома. Проблему решили: теперь в Ахунах, на улице Мичурина, будет тротуар. Но сначала нужно убрать накопившийся мусор. В экологической акции приняли участие местные жители, волонтеры. Сотрудники администрации Железнодорожного района поддержали инициативу.

«Как соберем весь мусор в мешки, и ветки, мы отвезем это все потом на полигон для утилизации. Предоставили им инвентарь, 80 мешков. И также пригласили еще других активистов, чтобы они помогли», - сообщил главный эксперт отдела администрации Железнодорожного района г. Пензы Максим Кремянский.

Мусор копился годами, его оставляли проезжавшие мимо, но убраться активисты хотят как можно скорее, ведь хлам портит вид зеленого района, который часто посещают туристы.

«Мы жители активные и хотим принять участие. Основная задача - тротуар сделать побыстрее. Мы хотим, чтобы он был благоустроен, очистить прилегающую территорию», - объяснил председатель уличного комитета Максим Галныкин.

Не остались в стороне и студентки. Они связали свою жизнь с природой, потому и относятся к ней с особой любовью, стараются сделать окружающую среду комфортнее, чище и безопаснее.

«Природа у нас очень живописная. Так случилось, что люди не совсем совестливые и раскидывают очень много мусора, что губит нашу природу. Очень жалко», - отметила активистка Лада Узбекова.

«Если мы не будем ее беречь, по сути мы не будем беречь себя. Если природа здорова, то здоровы мы», - добавила активистка Ксения Дюкова.