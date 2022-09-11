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Общество

В Пензе стартовал фестиваль циркового искусства «Территория чудес»

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В жилом комплексе «Арбековская застава» на парковой аллее начал работу III Межрегиональный фестиваль циркового искусства «Территория чудес».

На огромной сцене уже выступили артисты из младшей группы. Всего в фестивале принимают участие более 50 коллективов. Это цирковые школы Пензы, Заречного, Ульяновской, Саратовской и Ярославской областей.

Почетный гость фестиваля, солист цирка Юрия Никулина на цветном бульваре Анатолий Окулов (клоун Акула) поздравил всех участников и гостей праздника с открытием и отметил важность такого масштабного мероприятия для развития цирковых традиций.

В дальнейшей программе выступления средней и взрослой групп, а также хедлайнера фестиваля клоуна Акулы с ярким артистическим номером. Завершат мероприятие показательные номера профессионалов и праздничный фейерверк.

Всех пензенцев приглашают на площадку «Территории чудес» на улице 65-летия Победы, 27. Вход свободный.

Подробная программа фестиваля:

- с 11:10 до 19:00 - выступления участников фестиваля;

- с 14:20 до 16:30 - мастер-классы для посетителей фестиваля;

- с 19:00 до 19:15 - выступление солиста цирка Юрия Никулина на цветном бульваре Анатолия Окулова;

- с 19:15 до 19:45 - подведение итогов, выступления профессионалов, фаер-шоу;

- с 19:45 до 20:10 - розыгрыш подарков от организаторов и партнеров;

- с 20:10 до 20:30 - награждение участников;

- с 20:30 - праздничный фейерверк.

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