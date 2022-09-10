Пензенцы выбрали лучшее варенье из более чем 20 его видов

10.09.2022 | 20:30

Секрет приготовления яблочного варенья - использовать только свежие фрукты, ключевую воду, сахар по вкусу. И безостановочно помешивать густую массу в чугунном чане.

«Здесь четыре сорта яблок - это еще один секрет. Взяли и зимние, и летние, так что выйдет необыкновенно», - пообещала участница мероприятия Светлана Самохвалова.

Огромную порцию угощения приготовили на четвертом фестивале «День варенья». В редкой пензенской семье не готовят одно из самых популярных лакомств. Люди любят его за простоту.

«Я смотрю очень много рецептов, компоную их и делаю на глаз - сливовое, яблочное», - рассказала жительница Пензы Татьяна Стариченкова.

В рамках фестиваля провели конкурс на лучшее народное варенье. Вниманию публики - именно она выбирала победителя - представили более 20 видов сладкого продукта.

«В нашей области редкая ягода - йошта (гибрид смородины и крыжовника), тут она с мятой. На вкус - как смородина», - попробовала участница фестиваля Елена Филяева.

Самыми активными дегустаторами стали дети - большие сладкоежки.