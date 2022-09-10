Общество

Пензенцы выбрали лучшее варенье из более чем 20 его видов

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Секрет приготовления яблочного варенья - использовать только свежие фрукты, ключевую воду, сахар по вкусу. И безостановочно помешивать густую массу в чугунном чане.

«Здесь четыре сорта яблок - это еще один секрет. Взяли и зимние, и летние, так что выйдет необыкновенно», - пообещала участница мероприятия Светлана Самохвалова.

Огромную порцию угощения приготовили на четвертом фестивале «День варенья». В редкой пензенской семье не готовят одно из самых популярных лакомств. Люди любят его за простоту.

«Я смотрю очень много рецептов, компоную их и делаю на глаз - сливовое, яблочное», - рассказала жительница Пензы Татьяна Стариченкова.

В рамках фестиваля провели конкурс на лучшее народное варенье. Вниманию публики - именно она выбирала победителя - представили более 20 видов сладкого продукта.

«В нашей области редкая ягода - йошта (гибрид смородины и крыжовника), тут она с мятой. На вкус - как смородина», - попробовала участница фестиваля Елена Филяева.

Самыми активными дегустаторами стали дети - большие сладкоежки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Одни фестивали! А потом про ковид сводки строчат! Вы там в своём уме?

Гость||

Вот дурнина! Какие пензенцы! Хва уже фейки тут помещать!

Гость||

Ваня тоже варенье из слив рекламировал, а теперь в цугундере! Опасное это дело-варенье пиарить!


Имя: Гость
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