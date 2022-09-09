Общество

В Заречном выдавать карту «Забота» будут только в одном месте

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С пятницы, 9 сентября, в Заречном будет работать только один пункт выдачи карт «Забота» - в департаменте социального развития на Комсомольской, А2. Об этом сообщает администрация города.

Как уточнили порталу PenzaInform.ru в департаменте соцразвития, раньше карты «Забота» можно было получить также в ДК «Современник», многофункциональном центре, в здании бассейна (18-й микрорайон), ДК «Дружба» и МАО «Ровесник».

Карты жителям закрытого города начали выдавать с 3 августа. За месяц обладателями «Заботы» стали более 6 300 горожан: это женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, многодетные семьи, инвалиды I, II и III групп, а также семьи, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо скидок в сетевых магазинах Заречного и Пензы, держатели карт «Забота» могут пользоваться местными льготами, предоставленными рядом муниципальных учреждений.

В частности, раз в месяц зареченцы могут бесплатно посетить плавательный бассейн на улице Проценко и сеанс массового катания в СКК «Союз», а в третий четверг каждого месяца - мероприятие МВЦ. Кроме того, ТЮЗ на каждый спектакль готов выделять по 10 бесплатных билетов.

«Зареченцам, чтобы воспользоваться той или иной услугой, нужно предварительно подать заявку в учреждение», - предупредили в администрации.

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