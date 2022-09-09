Общество

В ПФР назвали последний срок подачи заявления на выплату на детей

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До 1 октября еще можно успеть оформить пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, сообщили в Пенсионном фонде России.

«Если подать заявление на пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет до 1 октября 2022 года, то в случае одобрения деньги будут выплачены за период с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет», - сообщили в пресс-службе ПФР.

В ведомстве отметили, что если сделать это позднее, то выплата будет осуществляться с месяца подачи заявления.

В Пензенской области новое пособие получают более 40 тысяч детей. Оно назначается по результатам комплексной оценки нуждаемости семьи.

«Если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия», - уточнили в ПФР.

В Пензенской области прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 12 745 рублей, для детей - 11 442 рубля.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских службах ПФР и МФЦ.

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