Общество

В Пензе рассказали о новых правилах оформления продажи недвижимости

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Глава Росреестра по Пензенской области Оксана Романова рассказала о мошеннической попытке продать чужую недвижимость.

«У регистратора возникли сомнения, почему заявитель, находясь в Пензе, выдал на Севере доверенность, а документы подал московский нотариус. Стали перепроверять - оказалось, что нотариус сделку не удостоверял», - сообщила Оксана Романова.

Случай произошел в Пензенской области в 2021 году. О нем сразу поставили в известность правоохранительные органы. Тогда собственника спасла только бдительность регистратора. Но теперь начали действовать новые нормы, согласно которым обманщики точно не смогли бы оформить продажу чужой квартиры или дома.

«На сегодняшний день закон запрещает даже при нотариальной сделке проводить такие регистрационные действия, то есть в любом случае даже к нотариусу собственник должен явиться самостоятельно, потому что были выявлены случаи по поддельным нотариальным сделкам. Это не у нас в регионе, а в крупных городах, поэтому законодатель внес такие изменения», - пояснила Оксана Романова.

Но все вышесказанное касается только людей, которые наложили запрет на совершение регистрационных действий с имуществом без личного участия. Для этого нужно подать заявление в Росреестр. Такое право у россиян появилось несколько лет назад, и пензенцы им активно пользуются.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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