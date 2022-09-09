«Термодом» предлагает увидеть Город Спутник с высоты

09.09.2022 | 13:55

Город Спутник строится в очень живописном месте: на берегу озера, неподалеку от русла главной реки Пензы, вблизи от вечнозеленого хвойного леса. Такие пейзажи надолго остаются в памяти у тех, кто их увидел.

Застройщик Города Спутника - холдинг «Термодом» предлагает жителям и гостям микрорайона в реальном времени рассмотреть окрестности с высоты птичьего полета. Технически такую возможность дадут квадрокоптер и очки виртуальной реальности.

Тем, кто хочет испытать новшество на себе, следует оставить соответствующие комментарии под видео в официальных аккаунтах Города Спутника в социальных сетях.