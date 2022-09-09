Пензячкам напомнили о правилах ухода за кожей осенью

09.09.2022 | 13:18

В Международный день красоты, который отмечается в пятницу, 9 сентября, в телеграмм-канале Министерства здравоохранения Пензенской области опубликованы советы о том, как сохранить молодость кожи в осеннюю погоду.

Рекомендации дала специалист Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Ирина Кондрахина.

Так, если нарушен режим сна, пища принимается от случая к случаю без учетов принципа рациональности, то возникают сухость кожи, отечность, темные круги под глазами.

Специалист рекомендует избегать переохлаждения. В то же время нужно помнить и про защиту от нежаркого осеннего солнца, так как облачная погода не исключает воздействия ультрафиолетового излучения.

«В осенний период врачи рекомендуют уделять внимание открытым участкам кожи: лицу, кистям рук. Важно очищать, тонизировать и увлажнять кожу. Нужно помнить, что не стоит наносить увлажняющий крем на лицо и руки перед выходом на улицу в ветреную и морозную погоду», - рекомендует Ирина Кондрахина.

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