Общество

Пензячкам напомнили о правилах ухода за кожей осенью

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Международный день красоты, который отмечается в пятницу, 9 сентября, в телеграмм-канале Министерства здравоохранения Пензенской области опубликованы советы о том, как сохранить молодость кожи в осеннюю погоду.

Рекомендации дала специалист Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Ирина Кондрахина.

Так, если нарушен режим сна, пища принимается от случая к случаю без учетов принципа рациональности, то возникают сухость кожи, отечность, темные круги под глазами.

Специалист рекомендует избегать переохлаждения. В то же время нужно помнить и про защиту от нежаркого осеннего солнца, так как облачная погода не исключает воздействия ультрафиолетового излучения.

«В осенний период врачи рекомендуют уделять внимание открытым участкам кожи: лицу, кистям рук. Важно очищать, тонизировать и увлажнять кожу. Нужно помнить, что не стоит наносить увлажняющий крем на лицо и руки перед выходом на улицу в ветреную и морозную погоду», - рекомендует Ирина Кондрахина.

Ранее в Пензастате рассказали, сколько денег женщины тратят на создание красивого образа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте