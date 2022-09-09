Общество

Пензенцев предупредили о заморозках, но пообещали потепление

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В Пензенском гидрометеоцентре рассказали о погоде на ближайшие три дня.

Так, в субботу, 10 сентября, ожидается +12...+14 градусов (ночью +1...+3), будет дуть умеренный северный ветер.

11-го числа за окном немного потеплеет - до +14...+16 градусов (ночью +2...+4), ветер слабый переменный.

Наконец, в понедельник, 12 сентября, уличные термометры покажут +15...+17 градусов (ночью +6...8), подует умеренный юго-восточный ветер.

В каждый из трех дней прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков.

«В ночные и утренние часы 10-11 сентября по Пензенской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-3 градуса», - сообщили в ЦГМС.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенском гидрометеоцентре рассказали о погоде на ближайшие три дня.
Неворотова опять вангует?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцев предупредили о заморозках, но пообещали потепление
penzainform.ru писал(a):
в понедельник, 12 сентября, уличные термометры покажут +15...+17 градусов
Причём потепление сразу после выборов. Совпадение или заговор?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, в субботу, 10 сентября
penzainform.ru писал(a):
будет дуть умеренный северный ветер
penzainform.ru писал(a):
11-го числа
penzainform.ru писал(a):
ветер слабый переменный
penzainform.ru писал(a):
в понедельник, 12 сентября
penzainform.ru писал(a):
подует умеренный юго-восточный ветер
Очень ценная информация.

Гость||

В гидромет надо молодую кровь влить. Разогнать этих пердунов старых всех.


Имя: Гость
Комментарий:

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