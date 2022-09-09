Пензенцев предупредили о заморозках, но пообещали потепление

09.09.2022 | 12:58

В Пензенском гидрометеоцентре рассказали о погоде на ближайшие три дня.

Так, в субботу, 10 сентября, ожидается +12...+14 градусов (ночью +1...+3), будет дуть умеренный северный ветер.

11-го числа за окном немного потеплеет - до +14...+16 градусов (ночью +2...+4), ветер слабый переменный.

Наконец, в понедельник, 12 сентября, уличные термометры покажут +15...+17 градусов (ночью +6...8), подует умеренный юго-восточный ветер.

В каждый из трех дней прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков.

«В ночные и утренние часы 10-11 сентября по Пензенской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-3 градуса», - сообщили в ЦГМС.