Общество

Новый электропоезд Пенза - Кузнецк начнет возить пассажиров в ноябре

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Машинист Кирилл Васильев будет управлять электропоездом не только во время тестовой поездки, но и на постоянной основе. В конце октября точно такой же современный, сделанный в России, доставят в регион с завода-изготовителя.

«Более удобный и в обслуживании, и для локомотивных бригад, и для пассажиров в том числе. Есть датчик измерения пульса и артериального давления, который передается по связи на компьютеры, которые перед нами, и отслеживает состояние самочувствия машиниста», - показал Кирилл Васильев.

В Пензе презентовали электропоезд, в составе которого - четыре вагона на 360 мест: удобные кресла, в том числе и для маломобильных пассажиров, два просторных санузла, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не испытывали трудностей.

«Есть видеокамера - наши пассажиры будут в максимальной безопасности, для провоза багажа - широкие полки, светодиодное освещение. Очень важным моментом является то, что организован климат-контроль», - рассказал генеральный директор АО «Башкортостанская ППК» Антон Гармаш.

Работает и система обеззараживания воздуха, что актуально в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Перевозка людей рельсовым транспортом - мировая тенденция. Это самый скоростной и безопасный, комфортный вид транспорта. Естественно, мы стараемся не отставать от мировых тенденций и поддерживаем такие виды перевозок», - сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

В 2022-м это уже вторая новинка на рельсах Пензенской области. В начале года запустили «Орлан», а с ноября и состав последней модификации объявит посадку пассажиров.

Электропоезд будет курсировать между Пензой и Кузнецком три раза в неделю: пятницу, субботу и воскресенье. Время в пути - 1 час и 45 минут. За этот промежуток сделают шесть остановок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Фейки одни, болтать-не мешки ворочать.

Гость||

Чудеса ! Да не уже ли . Заводской тип: 62-377

Построен :2022 г. В эксплуатации не был ! Нам первый раз пригнали что то новое , обычно это было б/у.

Гость||

Санкции на пользу!!!


Имя: Гость
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