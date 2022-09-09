Общество

На «ГагаринFеst» пензенцы узнают о космосе и увидят звезды в телескоп

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В выходные, 10 и 11 сентября, в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоится II фестиваль космонавтики «ГагаринFеst».

Музей космонавтики «Реактор» при поддержке Фонда президентских грантов подготовил разнообразную программу для разных возрастов.

«На фестивале можно будет послушать лекции об освоении космоса, увидеть научное шоу с жидким азотом, побывать в музее и отыскать осколок метеорита, отправиться в космическое путешествие под куполом планетария или в шлемах VR, а также посмотреть детское кино, сыграть в настольные игры, сделать космический сувенир и посетить астрономическую фотогалерею», - перечислили в пресс-службе Министерстве образования Пензенской области.

Участие в фестивале бесплатное. Нужно только зарезервировать билет на сайте gagarinfest.ru и дождаться подтверждения заявки, которое придет на электронную почту.

На некоторые события фестиваля (кинопоказ и астролекторий) нужно регистрироваться отдельно.

10 сентября в 18:00 в кинотеатре «Берлин Cinema» (проспект Строителей, 152Б) запланирован показ художественного фильма «Салют-7», получить билеты можно также бесплатно на gagarinfest.ru.

А в 20:00 пензенцев приглашают в астролекторий, чтобы посмотреть на вечернее небо через телескопы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

А в 20:00 пензенцев приглашают в астролекторий, чтобы посмотреть на вечернее небо через телескопы.
На что там смотреть в городской засветке?

Гость||

Когда по русски начнем говорить и называть что либо.... что за Fest, самим не противно на полупиндосии разговаривать ???


Имя: Гость
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