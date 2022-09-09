ГК «Территория жизни»: smart-стандарты и умные решения

09.09.2022 | 15:40

Крупнейший застройщик Пензенской области по рейтингу ЕРЗ - группа компаний «Территория жизни» увеличивает производственные мощности и расширяет возможности для сотрудничества.

«Территория жизни» реализует в Арбекове два масштабных проекта комплексного развития территории (КРТ) - ЖК «Арбековская застава» и ЖК «Лугометрия». Строительство жилых комплексов осуществляется по современным smart-стандартам и четко увязано с ритмичным производством на собственном заводе.

Smart-завод Betonium полностью снабжает стройплощадки «Территории жизни», а также поставляет материалы другим организациям города и области. Автоматизированное производство полного цикла, точная система логистики и собственный автомобильный парк обеспечивают доставку изделий на стройку точно в срок. В 2022 году предприятие было внесено в список системообразующих организаций региона.

О развитии производственных площадок рассказал главный технолог завода Иван Кирюхин: «За шесть месяцев 2022 года мы построили новый цех по производству пустотных плит, начали строительство цеха по изготовлению стеновых панелей, которые будут производиться на современном оборудовании ST-Machine. В цехе будут размещены 14 опрокидных столов для изготовления панелей мощностью 900 кубических метров в месяц. Кроме того, возводятся новые складские помещения - этим летом введен в эксплуатацию склад готовой продукции».

Все это позволит увеличить объемы производства и поставки домокомплектов и темпы строительства жилых комплексов. Расширяется и штат сотрудников - востребованы рабочие и инженеры, а также специалисты офиса продаж.

Для удобства соискателей компания создала специальный портал по поиску работы work.trzh.ru. На сайте представлены актуальные вакансии для трудоустройства. На одного из крупнейших работодателей области трудятся уже более 1 300 специалистов, и кадровый потенциал постоянно развивается. Причин несколько:

- высокая заработная плата;

- официальное трудоустройство и социальные гарантии;

- современные рабочие места, профессиональное оборудование;

- корпоративный транспорт и бесплатные обеды для сотрудников рабочих специальностей;

- корпоративная жилищная программа, в рамках которой можно получить стартовый капитал на приобретение жилья - 15% стоимости квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия»; компания предоставляет стартовый капитал до 1 000 000 рублей.

Константин Журлов трудится формовщиком на заводе Betonium. Как и многие другие, он воспользовался корпоративным стартовым капиталом и приобрел 3-комнатную квартиру в «Лугометрии».

«Работаю на линии циркуляции паллет Schiaslo Spil, на которой производятся стеновые панели - они применяются при строительстве ЖК «Лугометрия». Отлично знаю технологию производства и уверен в качестве материалов. Поэтому принял решение купить квартиру именно в нашем жилом комплексе, тем более что сейчас компания предоставляет выгодные условия своим работникам», - рассказал молодой специалист.

ГК «Территория жизни» уже более 16 лет на строительном рынке. Главные ценности и приоритеты работы - качество, технологичность и опора на профессионализм сотрудников. Именно поэтому компания вкладывается в развитие технологий, создает современные рабочие места и применяет новейшее оборудование мирового уровня.

Узнать подробности можно на порталах экосистемы:

betoniym.com - сайт производственной площадки (smart-завод Betonium);

work.trzh - портал для поиска работы в ГК «Территория жизни»;

trzh.pro - проект для заработка на рекомендациях квартир от ГК «Территория жизни»;

events.trzh.ru - портал мероприятий ГК «Территория жизни»;

home.trzh.ru - сервис с полезной информацией для новоселов;

commercial.trzh - портал для выбора коммерческой недвижимости;

территорияжизни.рф - информация о действующих акциях, ценах и планировках.