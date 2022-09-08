В РПН объяснили, почему школьников не кормят макаронами по-флотски

08.09.2022 | 16:29

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области обнародовало рекомендации по формированию меню для школьного питания.

По заявлению специалистов, сейчас школьникам предлагают продукты и блюда, которые отвечают принципам здорового питания, обеспечивают организм энергией, витаминами и микроэлементами, богаты незаменимыми аминокислотами, клетчаткой.

На завтрак ребятам предлагаются каши, творожные и яичные блюда, овощи и фрукты, горячие напитки, в том числе с добавлением ягод и меда, гарниры с мясными и рыбными блюдами, на обед - овощные закуски, мясные запеканки, основные мясные и рыбные блюда, компоты, кисель, фрукты.

Готовят в столовых с применением щадящих методов кулинарной обработки (отваривают, тушат, запекают).

Из школьного меню исключили блюда и продукты повышенного эпидемического риска. В перечень вошли макароны по-флотски с фаршем, сырокопченые колбасы, яичница, макароны с яйцом, фаршированные блинчики, форшмак.

«В соответствии с технологией приготовления эти блюда не проходят необходимую термическую обработку, которая может обеспечить нужный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева. Сырокопченые колбасы также являются источником дополнительного поступления в организм соли и тяжелых для переваривания детским организмом жиров животного происхождения», - отметили в Роспотребнадзоре.

Также детей не кормят продуктами и блюдами, которые раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, содержат много соли и сахара, жиры животного происхождения. Исключено из меню и все жареное.