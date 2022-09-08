В Пензе за спил деревьев на кладбищах готовы отдать 1,6 млн

08.09.2022 | 10:15

В Пензе на содержание городских кладбищ готовы потратить 1 млн 634 тыс. 500 рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

На эти деньги подрядчик должен спилить 70 деревьев и вывезти порубочные остатки с территории Новозападного (ул. Карпинского), Восточного (ул. Осенняя), Ахунского (ул. Кордон Студеный), Митрофановского (ул. Водопьянова) и Мироносицкого (ул. Захарова) кладбищ.

Обязательное условие - приложение фотоотчета.

На выполнение дается 45 дней с момента заключения контракта.

Заявки от желающих выполнить работу принимаются до 13 сентября, аукцион будет проводиться 15-го. Заказчиком выступает городское управление ЖКХ.