Общество

В Пензе за спил деревьев на кладбищах готовы отдать 1,6 млн

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В Пензе на содержание городских кладбищ готовы потратить 1 млн 634 тыс. 500 рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

На эти деньги подрядчик должен спилить 70 деревьев и вывезти порубочные остатки с территории Новозападного (ул. Карпинского), Восточного (ул. Осенняя), Ахунского (ул. Кордон Студеный), Митрофановского (ул. Водопьянова) и Мироносицкого (ул. Захарова) кладбищ.

Обязательное условие - приложение фотоотчета.

На выполнение дается 45 дней с момента заключения контракта.

Заявки от желающих выполнить работу принимаются до 13 сентября, аукцион будет проводиться 15-го. Заказчиком выступает городское управление ЖКХ.

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Гость||

А почему эту работу не сделает МУП Зеленое хозяйство, которое содержится из бюджета? Для чего тратить 1,6 миллиона бюджетных денег?

Гость||

Какой спил? это распил бабла махровый, ворье кругом

Гость||

А какие деревья?и почему их решили спилить?И потратить лишние 1,6 милиона?в итоге выйграет тендер аффилированная с чинушами контора?А на уборку мусора так 6 лямов и не нашли?

Гость||

Гость писал(a):

А почему эту работу не сделает МУП Зеленое хозяйство, которое содержится из бюджета? Для чего тратить 1,6 миллиона бюджетных денег?
Догадайся с трёх попыток.

Гость||

деревья наши друзья не пилите их, а тут они охраняют сон покойных и делают благо им

Гость||

это хозяйство зеленое, вроде ликвидировали уже

Гость||

1600000/70=22857 рублей? За то, что спилят одно дерево, которое потом еще и продадут, и денежки за него получат? Нормальный такой бизнес, ничего не скажешь. Кому-то повезло.


Имя: Гость
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