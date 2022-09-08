Сердобчанам на несколько дней запретят пасти скот и выпускать пчел

08.09.2022 | 10:20

С 15 по 20 сентября жителям нескольких населенных пунктов в Сердобском районе запрещено выпасать скот, выпускать пчел и перемещать пчелосемьи.

Это связано с тем, что в течение нескольких дней предполагается обработка полей, на которых выращивается подсолнечник, средствами защиты растений.

В администрации Сердобского района уточнили: запрет касается жителей сел Октябрьского, Рощино и Карповка, вблизи которых будет осуществляться десикация.

В августе другая сельскохозяйственная компания проводила обработку полей подсолнечника в Колышлейском районе. По свидетельству жительницы села Ягодного, население никто не оповестил о предстоящем распылении ядохимикатов. В итоге в ее хозяйстве погибли пчелы, а многие местные жители, по словам сельчанки, почувствовали недомогание.

Теперь женщина планирует подать судебный иск, чтобы взыскать с агрофирмы моральный и материальный ущерб, а главное - прекратить бесконтрольное опыление.