Общество

Сердобчанам на несколько дней запретят пасти скот и выпускать пчел

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С 15 по 20 сентября жителям нескольких населенных пунктов в Сердобском районе запрещено выпасать скот, выпускать пчел и перемещать пчелосемьи.

Это связано с тем, что в течение нескольких дней предполагается обработка полей, на которых выращивается подсолнечник, средствами защиты растений.

В администрации Сердобского района уточнили: запрет касается жителей сел Октябрьского, Рощино и Карповка, вблизи которых будет осуществляться десикация.

В августе другая сельскохозяйственная компания проводила обработку полей подсолнечника в Колышлейском районе. По свидетельству жительницы села Ягодного, население никто не оповестил о предстоящем распылении ядохимикатов. В итоге в ее хозяйстве погибли пчелы, а многие местные жители, по словам сельчанки, почувствовали недомогание.

Теперь женщина планирует подать судебный иск, чтобы взыскать с агрофирмы моральный и материальный ущерб, а главное - прекратить бесконтрольное опыление.

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Гость||

А дрочить в пост можно

Гость||

а мух то можно пасти?

Гость||

а если свиноматка не долетит и не оплодотворится кто отвечать за убытки будет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на которых выращивается подсолнечник, средствами защиты растений.
penzainform.ru писал(a):
будет осуществляться десикация.
Десикация это не защита растений. Это для подсушивания, чтобы облегчить машинную уборку.

Гость||

А дышать можно? Когда запретят?

Гость||

А пчёлы в такой холод еще летают?

Гость||

Гость писал(a):

А дышать можно? Когда запретят?
Тебе - нельзя. Дыши попой.

Гость||

а ты не бзди тут, скачи мимо

Гость||

я пчела ты пчеловод а мы любим мед

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.09.2022 10:51|

А пчёлы в такой холод еще летают?

Как раз с 15 числа погода налаживается, бабье лето, потеплеет до +24 и будет сухо.


Имя: Гость
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