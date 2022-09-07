В Пензенской области проверят запасы песко-соляной смеси у дорожных служб

Дорожные службы должны приступить к закупке материалов для работ в следующем году. Такое распоряжение отдал министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев на выездном совещании, которое прошло в Каменке.
«Закупайте материалы на следующий год уже сейчас. Дешевле они не будут», - поручил он.
Хотя дорожные работы на большей части объектов завершены, есть и отстающие. Министр призвал максимально ускорить темпы и к началу октября полностью завершить процесс.
Участники совещания обсудили предстоящий осенне-зимний период. Их задача - зимнее содержание автодорог регионального и межмуниципального значения, подготовка техники, расчет и заготовка песко-соляной смеси, организация круглосуточной работы диспетчерской службы и аварийных бригад.
«Уже в сентябре мы проведем торги по содержанию дорог и проверим, заготовили ли подрядные организации песко-соляную смесь к предстоящему зимнему сезону», - подчеркнул Александр Гришаев.
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Ну проверили и что дальше?А техника вся уборочная с донбасса не вернется?так и встретим по уши в снегу зиму полагаю чистить город опять будет не чем и не чего не успеют