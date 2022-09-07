Общество

В Пензенской области проверят запасы песко-соляной смеси у дорожных служб

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Дорожные службы должны приступить к закупке материалов для работ в следующем году. Такое распоряжение отдал министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев на выездном совещании, которое прошло в Каменке.

«Закупайте материалы на следующий год уже сейчас. Дешевле они не будут», - поручил он.

Хотя дорожные работы на большей части объектов завершены, есть и отстающие. Министр призвал максимально ускорить темпы и к началу октября полностью завершить процесс.

Участники совещания обсудили предстоящий осенне-зимний период. Их задача - зимнее содержание автодорог регионального и межмуниципального значения, подготовка техники, расчет и заготовка песко-соляной смеси, организация круглосуточной работы диспетчерской службы и аварийных бригад.

«Уже в сентябре мы проведем торги по содержанию дорог и проверим, заготовили ли подрядные организации песко-соляную смесь к предстоящему зимнему сезону», - подчеркнул Александр Гришаев.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Ну проверили и что дальше?А техника вся уборочная с донбасса не вернется?так и встретим по уши в снегу зиму полагаю чистить город опять будет не чем и не чего не успеют

Гость||

Опять будут все травить этой смесью и гробить транспорт и обувь горожан!


Имя: Гость
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