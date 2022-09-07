В Пензе бизнесменам дали время на погашение долгов по налогам

07.09.2022 | 18:13

Прокуратура Пензенской области поможет бизнесменам сэкономить серьезные суммы. Ситуация не могла разрешиться несколько лет.

Еще в 2009 году в регионе определили категории предпринимателей, которые могли платить налоги по упрощенной схеме по сниженным ставкам: им нужно было отдавать в казну от 1 до 6 процентов дохода, остальным - от 6 до 15. Но льгота применялась, если бизнесмен не попал в число должников по платежам в бюджеты, а сумму налога люди считали сами и не всегда правильно.

«В такой ситуации, несмотря на все принятые хозяйствующим субъектом меры по скорейшему и полному погашению задолженности, налоговый орган по результатам камеральной проверки констатировал наличие долга по состоянию на 31 декабря отчетного года, за чем последовал вывод о несоблюдении хозяйствующим субъектом условий применения пониженной налоговой ставки, и ему производилось доначисление налога исходя из общей ставки», - объяснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Иногда задолжавшим всего 7 рублей предпринимателям грозило доначисление налога в несколько сотен тысяч и даже миллионов.

«Все указанные ситуации были рассмотрены на рабочей встрече прокуратуры области с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области и руководством управления ФНС. Но путей их разрешения в пользу хозяйствующих субъектов без изменений регионального закона не установлено», - отметила помощник прокурора Пензенской области Татьяна Зудихина.

Тогда прокуратура области выступила с законодательной инициативой дать бизнесменам 2 месяца на погашение долгов по налогам. Депутаты с этим согласились. Новые нормы распространяются на период с 1 января 2021 года.