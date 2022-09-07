Специалисты Фонда ЖКХ из Москвы оценили Спутник

07.09.2022 | 15:41

Представители Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые посетили Пензенскую область в рамках рабочего визита, познакомились с Городом Спутником и оценили перспективы его развития.

«Мы осмотрели несколько объектов, где сейчас работы идут в рамках выделенных инфраструктурных бюджетных кредитов. Один из них находится на территории Города Спутника. Там же мы познакомились с проектами следующей очереди застройки и посетили набережную - все нам понравилось», - пояснил советник департамента инфраструктурных проектов Фонда содействия реформированию ЖКХ Акоп Бит-Мурад.

Члены делегации также выразили мнение, что реализация дальнейших планов холдинга «Термодом» по строительству Города Спутника вызовет приятные эмоции у жителей Пензенской области.