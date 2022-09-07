Следить за порядком на выборах будут более 200 росгвардейцев

07.09.2022 | 09:22

Во время единого дня голосования в Пензенской области обеспечивать правопорядок и безопасность будут более 200 сотрудников регионального управления Росгвардии.

Представители ведомства совместно с коллегами из УМВД России по Пензенской области обследуют избирательные участки на предмет антитеррористической защищенности.

Также росгвардейцы проверят исправность систем тревожной сигнализации, работу камер видеонаблюдения, инженерно-техническую укрепленность объектов.

Маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения мероприятий. При этом работу организуют таким образом, что эти изменения не скажутся на эффективности обеспечения безопасности других объектов.

«Специалисты лицензионно-разрешительной работы в рабочем порядке встретятся с руководителями частных организаций, несущих охрану объектов. Будут обсуждаться вопросы дежурства на постах наиболее подготовленных сотрудников и готовности к принятию экстренных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензенской области голосование на выборах депутатов Законодательного собрания VII созыва и представительных органов муниципальных образований пройдет в течение трех дней - 9, 10 и 11 сентября 2022 года.