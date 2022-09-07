Общество

Следить за порядком на выборах будут более 200 росгвардейцев

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Во время единого дня голосования в Пензенской области обеспечивать правопорядок и безопасность будут более 200 сотрудников регионального управления Росгвардии.

Представители ведомства совместно с коллегами из УМВД России по Пензенской области обследуют избирательные участки на предмет антитеррористической защищенности.

Также росгвардейцы проверят исправность систем тревожной сигнализации, работу камер видеонаблюдения, инженерно-техническую укрепленность объектов.

Маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения мероприятий. При этом работу организуют таким образом, что эти изменения не скажутся на эффективности обеспечения безопасности других объектов.

«Специалисты лицензионно-разрешительной работы в рабочем порядке встретятся с руководителями частных организаций, несущих охрану объектов. Будут обсуждаться вопросы дежурства на постах наиболее подготовленных сотрудников и готовности к принятию экстренных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензенской области голосование на выборах депутатов Законодательного собрания VII созыва и представительных органов муниципальных образований пройдет в течение трех дней - 9, 10 и 11 сентября 2022 года.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает:

- Я могу узнать, моя жена проголосовала?

- Конечно, сейчас посмотрим в списках. Да, вот она расписалась в получении бюллетеней. А что, дедушка, вы не живёте вместе?

- Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый раз приходит голосовать. А я её всё застать не могу.

Гость||

вопрос а кто туда пойдет? боджетники, так они может уже в приложении голосуют уже, прогресс не стоит не месте а свободный я например имел эти выбор в виду

Гость||

Со швабрами будут?

Гость||

Шоу начинается, хехе, трехдневное…

Гость||

А сё они не на операции? Прохлаждаться тут будут в школах, лентяи

Гость||

Маловато , всего 200, посокращали что ли их?

Гость||

пусть на операции попробуют на выбрах котого и чего то поохранять, тут и без них хорошо

Гость||

Гость писал(a):

Маловато , всего 200, посокращали что ли их?
Может на каждом участке по 200 штук?

Гость||

толку то камеры пускай ставят и независимых от едресни людей

Гость||

Предполагаем что где то в данный момент росгвардейцы оказались бы нужнее, чем со старушкам у избирательных урн!?

Гость||

Опять очередные выборы не принесут народу ничего хорошего и жизнь их не улучшит!

Гость||

Гость писал(a):

Опять очередные выборы не принесут народу ничего хорошего и жизнь их не улучшит!
так а когда они приосили что то хорошего? это лишь узаноненный способ делать госкарьеру имея большие деньги или связи

Гость||

Его высокопреосвященство

Нам обещал на небе райское блаженство.

Покуда жизнью живем земной,

Пусть похлопочет,

Пусть похлопочет,

Пусть похлопочет

Он за нас пред сатаной.

Гость||

Везде портреты едросов понавешали, а другие партии и не видать, теперь точно знаю за кого не надо голосовать, особо неприятный тощев, совсем не тощий!

Гость||

А за взбросами кто будет следить? За училками из ик?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →

Имя: Гость
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