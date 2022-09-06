Общество

Пензенцам рассказали, пустят ли троллейбусы в Ахуны и на ГПЗ

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Даже после формирования новой маршрутной сети в Пензе троллейбусы не будут заезжать в микрорайоны Ахуны и ГПЗ. Об этом сообщил центр управления регионом во вторник, 6 сентября, в ответ на обращение одной из местных жительниц.

Для работы электротранспорта планируется создать новую контактную сеть протяженностью 6,5-7 км. Работы запланированы в селе Засечном на четвертый квартал 2022-го (спроектируют сеть) и 2023 год. Они обойдутся почти в 230 млн рублей. Средства также направят из федерального бюджета.

«А почему на ГПЗ и в Ахуны не поставят (троллейбусы. - Прим. ред.)? Дорога у нас уже позволяет, да и плотность застроек большая. Экотранспорт в экорайон», - поинтересовалась горожанка.

ЦУР ответил ей, что организация троллейбусного движения в микрорайоны Ахуны и ГПЗ-24 не предусмотрена из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

В целом вопрос об увеличении маршрутов (автобусных), связывающих ГПЗ с другими районам города, при формировании новой сети пообещали рассмотреть.

Ранее сообщалось, что поставка первой партии троллейбусов в Пензу ожидается в третьем квартале 2022 года. Следующая придет в четвертом квартале 2023-го. Всего будет закуплено 90 троллейбусов. На это из федерального бюджета направят 2 млрд 434 тыс. рублей. Такие цифры приводятся в постановлении регионального правительства.

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Гость||

Пора повышать стоимость проезда для глупомордых.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Даже после формирования новой маршрутной сети в Пензе
penzainform.ru писал(a):
Работы запланированы в селе Засечном
Какое отношение село Засечное имеет к Пензе?

Гость||

Гость писал(a):

Работы запланированы в селе Засечном

Какое отношение село Засечное имеет к Пензе?

Думаешь надо междугороднее сообщение организовывать?

Гость||

и много таких кто этому верит......

Гость||

все города отказываются от этих неуклюжих пауков и толко Пенза собирает весь металлолом.

Гость||

Тот, чем именной колокол весит на Советской площади, и кто лично решил выделить попам миллиарды на их торговый центр, в свое время обещал троллейбусы до сельхозакадимии.

Но досталось не горожанам, а только попам

Гость||

Гость писал(a):

в свое время обещал
Не обещал а предполагал. Не надо подтасовывать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ответил ей, что организация троллейбусного движения в микрорайоны Ахуны и ГПЗ-24 не предусмотрена из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.
То есть нету проводов. Спасибо, но мы и так были в курсе.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.09.2022 11:30|

Пора повышать стоимость проезда для глупомордых.

Сначала нужно повысить жоповозникам стоимость на бензин, на 100 %

Motto Wille (гость)||

Назрела пора строить узкоколейки имени Павки Корчагина

в отраслевые районы Пензы. Они могут быть на конной

тяге. Работать смогут дети старшего возраста.

В Ахунах есть коннозаводская инфра-

структура. Профессор Коннов

может вести досмотр.

Гость||

Гость писал(a):

Пора повышать стоимость проезда для глупомордых.

Сначала нужно повысить жоповозникам стоимость на бензин, на 100 %

Опять ты чушь несешь. От стоимости бензина все же для тебя дурачка подорожает. Не благодари.

Motto Wille (гость)||

Кузова для детской конной дороги

предлагаю делать из старых

авто, маршруток.

Гость||

Гость писал(a):

Какое отношение село Засечное имеет к Пензе?
Ты, видимо, не местный, тогда объясняю тебе: село Засечное находится на территории Пензенской области. И ответ в этой заметке даёт правительство Пензенской области. Учись, птеродактиль!

Гость||

Держи карман шире рылом не вышли другие районы города и заречный,термодому нужно помочь и Крувозубу новые троллики закупить для села Засечного и частного транспортного предприятия под опг бочкоревской.Теперь мы знаем с кем дружит глава губернатор области и кому в первую очередь решил помочь за бюджетные средства в кредит?но расплачиваться будут все

Гость||

Гость писал(a):

Опять ты чушь несешь. От стоимости бензина все же для тебя дурачка подорожает. Не благодари.
Спасибо что просветил

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Имя: Гость
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