Пензенцам рассказали, пустят ли троллейбусы в Ахуны и на ГПЗ

06.09.2022 | 11:08

Даже после формирования новой маршрутной сети в Пензе троллейбусы не будут заезжать в микрорайоны Ахуны и ГПЗ. Об этом сообщил центр управления регионом во вторник, 6 сентября, в ответ на обращение одной из местных жительниц.

Для работы электротранспорта планируется создать новую контактную сеть протяженностью 6,5-7 км. Работы запланированы в селе Засечном на четвертый квартал 2022-го (спроектируют сеть) и 2023 год. Они обойдутся почти в 230 млн рублей. Средства также направят из федерального бюджета.

«А почему на ГПЗ и в Ахуны не поставят (троллейбусы. - Прим. ред.)? Дорога у нас уже позволяет, да и плотность застроек большая. Экотранспорт в экорайон», - поинтересовалась горожанка.

ЦУР ответил ей, что организация троллейбусного движения в микрорайоны Ахуны и ГПЗ-24 не предусмотрена из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

В целом вопрос об увеличении маршрутов (автобусных), связывающих ГПЗ с другими районам города, при формировании новой сети пообещали рассмотреть.

Ранее сообщалось, что поставка первой партии троллейбусов в Пензу ожидается в третьем квартале 2022 года. Следующая придет в четвертом квартале 2023-го. Всего будет закуплено 90 троллейбусов. На это из федерального бюджета направят 2 млрд 434 тыс. рублей. Такие цифры приводятся в постановлении регионального правительства.