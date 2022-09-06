Общество

«МегаФон» первым запустил сеть VoWiFi во всех регионах России

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«МегаФон» стал первым оператором в России, внедрившим оборудование для технологии Voice over WiFi во всех регионах страны. Теперь абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено.

Запуск VoWiFi «МегаФон» начал в 2020 году с Москвы. В течение двух лет технология стала доступна жителям других субъектов. Абоненты компании в Пензенской области пользуются голосовыми вызовами через Wi-Fi c декабря 2021 года.

«Мы продолжаем внедрять самые актуальные технологические решения для наших абонентов. В прошлом году запустили федеральную сеть VoLTE, c помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет. Наша сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи», - отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Появление Voice over WiFi (VoWiFi) особенно актуально для новых жилых комплексов, где еще недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, а также подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала мест.

Технология позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет как базовую станцию и улучшает качество голосового вызова для абонента за счет использования в сети «МегаФона» современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR. Благодаря этим кодекам голос звучит так четко, как будто собеседник находится рядом.

VoWiFi работает более чем на 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и других производителей. Пензенцы чаще всего пользуются технологией на Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy A12. Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства необходимо активировать функцию VoWiFi.

Использование технологии не влияет на стоимость услуг, звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.

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