Готовая квартира в новостройке: предложения ГК «Территория жизни»

06.09.2022 | 18:05

Группа компаний «Территория жизни» предоставляет покупателям возможность выбора квартиры как в строящихся, так и в готовых домах. Покупатель может выбрать разные варианты отделки: предчистовую, SMART PRO и «Все включено!».

Для клиентов действуют выгодные предложения в рамках акции «Квартира дня», которая суммируется с программой лояльности «МИРовая выгода».

Покупателям, которые хотят сразу переехать в готовое жилье, рекомендуют рассмотреть введенные в эксплуатацию дома в ЖК «Арбековская застава». Сейчас действуют привлекательные условия на покупку квартиры в «доме у школы» (11-м строении 6-го микрорайона). Предложения будут актуальны для семей с детьми, планирующими приобрести квартиру рядом с образовательным учреждением.

«Арбековская застава» - динамично развивающийся микрорайон с хорошей транспортной доступностью, где проживает много молодых семей. Все - в шаговой доступности: магазины, парковая аллея и пешеходный бульвар, детские сады и современная школа № 78.

«Очень рада, что в нашем жилом комплексе есть все для детей - и для игр, и для образования. Ребятам нравятся аллеи и площадки, на них можно не только играть, но и заниматься спортом. Знаю не понаслышке, как важно, когда детский сад рядом. Я сама работаю в садике «Колибри» в «Арбековской заставе». Все родители говорят, что это очень удобно - современный детсад на первом этаже жилого дома. А для детей постарше - замечательная школа № 78, моя дочь и племянница учатся там», - рассказала местная жительница Александра.

Для многих решающий фактор при выборе квартиры от «Территории жизни» - готовая отделка, позволяющая не тратить силы, средства и время на ремонт и быстро переехать.

Такие квартиры можно приобрести в сданных в эксплуатацию домах № 15а и 15Б, получив ключи сразу после регистрации. Чистовая отделка SMART PRO - это обои под покраску, натяжные потолки, плитка и ламинат, полностью укомплектованный санузел и стиральная машина.

Также в ближайшее время рядом с 78-й школой готовится ввод в эксплуатацию 1-й очереди 11-го строения ЖК «Арбековская застава» (в 7-м микрорайоне Арбеково). Здесь квартиры с классическими планировками представлены с отделкой SMART PRO.

Стоит отметить, что при покупке квартиры в 11-м строении ЖК «Арбековская застава» вручается бесплатный сертификат на 1 000 000 рублей на страхование квартиры и гражданской ответственности. Страховку предоставляет «Сбербанк Страхование»*.

Сертификат включает следующие виды страхования:

- внутренняя отделка и инженерное оборудование квартиры (на сумму 500 000 руб.);

- движимое имущество в квартире (на сумму 200 000 руб.);

- гражданская ответственность (на сумму 300 000 руб.).

«Данный вид страхования - очень полезный и нужный инструмент. Страхованию подлежат не только сама квартира и то, что в ней находится (техника, мебель), но и ответственность перед соседями. Мы даем нашим клиентам возможность быть совершенно спокойными за свое имущество, причем за оформление этого сертификата плата не берется. Итоговая страховая сумма составляет 1 млн рублей», - пояснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Покупку квартиры с готовой отделкой можно рассматривать и как инвестиционно привлекательное вложение на этапе строительства.

Например, на квартиры в строящемся ЖК «Лугометрия» также действуют предложения «Квартира дня» и «МИРовая выгода». Инвестиционная привлекательность обусловлена тем, что рост стоимости квартиры в «Лугометрии» от старта продаж до ввода в эксплуатацию составит 45%.

Узнать все подробности о том, как получить максимальную выгоду, можно, записавшись на консультацию и визит в офис по телефону 8 (8412) 203-000. Офисы работают с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных по адресам: ул. 65-летия Победы, 29; Ульяновская, 91а.

*При покупке квартиры покупатель получает страховой полис. Страхователь - ООО «Смарт +» (440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, 1Б, помещение 10, ИНН 583 5133271). Страховщик - ООО «СК «Сбербанк страхование», г. Москва, Поклонная ул., д. 3, корп. 1. Территория страхования - 11-е строение в 7-м микрорайоне Арбеково, 4-й этап строительства. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Застройщик - ООО «СЗ «Смарт +».

Срок действия страхового полиса - 1 год. Активация должна быть произведена не позднее 18.08.2027. Если активация не была произведена, страхование по договору начинает действовать с 19.09.2027.