Банк «Кузнецкий» расширил ассортимент памятных монет

06.09.2022 | 14:39

В банк «Кузнецкий» поступила новая инвестиционная серебряная монета «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля (содержание химически чистого металла не менее 31,10 г, проба сплава - серебро 999/1000).

На лицевой стороне - рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Коллекция серии «Исторические события» пополнилась монетой «1100-летие крещения Алании» номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте 31,10 г, проба сплава - серебро 925/1000).

На реверс помещено рельефное изображение Аланского Успенского монастыря на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения горного пейзажа. Вверху по окружности - рельефная надпись «Крещение Алании», внизу на матированном поле изображение традиционного аланского креста и надпись «1100», выполненные полированным рельефом.

Еще одна новинка - серебряная монета «Международный форум по сохранению популяции тигра» номиналом 3 рубля (содержание химически чистого металла не менее 31,10 г, проба сплава - серебро 925/1000).

Отличительная особенность данной монеты - ее форма. На аверсе в левой части монеты прямоугольной формы размещен государственный герб РФ, над ним надпись полукругом «Российская Федерация», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, под гербом слева - обозначения драгоценного металла и пробы сплава, справа - содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора. Внизу надпись «Банк России», в правой части монеты в две строки - номинал «3 рубля», внизу год выпуска 2022. На оборотной стороне размещен логотип II Международного форума по сохранению популяции тигра.

Более подробную информацию можно получить в главном офисе банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.