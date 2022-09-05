«Термодом» поблагодарили за строительство школы

05.09.2022 | 15:57

В поселке Мичуринском новый учебный год начался торжественной линейкой во дворе у нового корпуса, который построил холдинг «Термодом».

Особый вклад застройщика в то, что 1 сентября линейка в обновленной школе состоялась в привычном режиме, отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«В сжатые сроки в достаточно сложных условиях удорожания материалов компания не подвела, объект сдали вовремя - и мы уже заходим в школу, которая на 101% готова принять детей», — подчеркнул Олег Ягов.

В благодарность глава администрации Пензенского района Игорь Белов вручил отличившимся сотрудникам «Термодома» грамоты.