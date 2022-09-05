Ольга Чистякова организовала работу ресурсного центра для детей с РАС

05.09.2022 | 10:02

Депутат Заксобрания, руководитель отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России» по Пензенской области Ольга Чистякова рассказала о работе ресурсного центра для детей с расстройствами аутистического спектра. По ее инициативе такой центр был открыт на базе пензенской школы № 8. Первые уроки здесь состоялись в День знаний.

«Нам удалось организовать занятия для 14 ребят. Благодаря стараниям педагогов и волонтеров проекта особенные дети смогли наравне со всеми 1 сентября сесть за парты и приступить к учебе», - поделилась Ольга Чистякова.

Цветы для учителей, улыбки и напряженное внимание тьюторов, переживания родителей - для того, чтобы этот проект стал возможным, была проведена огромная работа.

«Изучая практику работы с детьми с РАС, мы пришли к выводу о необходимости системной, постоянной образовательной работы. Все началось с проекта «Под защитой любви». От точечных занятий мы пришли к составлению образовательной программы. Ребятишки должны получать образование сначала в ресурсных классах, потом в инклюзивных, среди своих сверстников. Это будет залогом того, что в будущем они смогут жить и работать в нашем обществе, быть его полноправными членами» - подчеркнула Ольга Чистякова.

К работе с особенными детьми привлекли волонтеров, педагогов-дефектологов с многолетним опытом работы. При поддержке ПИМУ Нижнего Новгорода удалось организовать онлайн-обучение тьюторов по программе «Приоритет 2030» у специалистов международного уровня.

Помимо общеобразовательных предметов в процесс обучения будут интегрированы занятия адаптивной физкультурой, которые являются основой проекта «Спорт для всех: социализация детей с РАС».