Компания «Русмолко» наградила лучших студентов ПГАУ

05.09.2022 | 12:00

«Русская молочная компания», один из крупнейших производителей молока-сырья в России, в десятый раз наградила лучших студентов ПГАУ именными стипендиями. Учащихся отметили за успехи в летней практике на предприятиях компании.

Награждение отличившихся студентов - многолетняя традиция. В 2022-м в мероприятии, которое состоялось 1 сентября, приняли участие ректор университета Олег Кухарев, губернатор Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин. «Русмолко» представляла руководитель службы управления персоналом Юлия Брыкина.

Стипендии получили будущие агрономы, зоотехники и ветеринарные врачи. Кроме того, Юлия Брыкина вручила грамоты за добросовестное прохождение производственной практики и подарочные сертификаты четырем студентам: двум зоотехникам и двум молодым агроинженерам.

«Работа со студентами - важная часть кадровой политики компании «Русмолко», отличная возможность найти перспективные кадры. Летняя практика позволяет будущим специалистам погрузиться в профессию, пообщаться с наставниками из числа опытных специалистов. Кроме того, практика оказывает положительное влияние на процессы адаптации и приобретение новых профессиональных компетенций в рамках выбранной профессии», - сказала Юлия Брыкина.

Так, студент, обучающийся по направлению «агрономия», проходил летнюю практику в ОП «Кузнецкое», где приобрел навыки и знания, необходимые при самостоятельной работе. Он участвовал в изучении систем обработки почвы, удобрения и защиты от болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. Сразу после обучения учащийся успешно применял полученные теоретические знания на практике.

Студенты-зоотехники практиковались на крупнейшем в России молочном комплексе замкнутого цикла в Сердобском районе и на ферме в Нижнеломовском районе. Практиканты работали с телятами и коровами, изучили технологию выращивания, группировки телят и коров в разных половозрастных группах. Ребята также освоили технологии доения на карусели, маркировки и перегона.

Студенты - ветеринарные врачи полностью погрузились в работу по своей специальности и применяли теоретические знания, полученные в университете, на практике на комплексе «Русмолко»: они проводили полный осмотр животных, брали анализы и ставили диагноз.

В этом году практика проходила и по направлению «агроинженерия». Будущие специалисты совместно с сотрудниками компании готовили технику к полевым работам, участвовали в ремонте комбайнов.

Компания «Русмолко» ввела стипендии для студентов-аграриев в 2012 году. Каждое лето, согласно соглашению между ПГАУ и «Русмолко», студенты старших курсов вуза проходят производственную практику на предприятиях компании. Стипендиатами становятся те из них, кто успешно прошел практику и не менее двух семестров закрывал сессию на хорошо и отлично.

Кроме того, стипендиаты должны иметь хорошие отзывы наставников во время прохождения производственной практики в хозяйствах «Русмолко».