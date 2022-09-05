Бренд «Индилайт» выпустил мультипродуктовый рекламный ролик

05.09.2022 | 13:51

Торговый бренд «Индилайт» группы компаний «Дамате» активно продолжает рекламную кампанию с участием Азамата Мусагалиева и Ольги Картунковой, популярных юмористов и актеров.

В легком юмористическом формате рассказывается о продукции «Индилайт», ее вкусе и пользе.

Первый рекламный ролик появился в июне этого года, он посвящен недавно вышедшей линейке колбасных изделий и мясной продукции бренда.

22 августа на федеральных ТВ-каналах запустился второй ролик, «Птица счастья». Он мультипродуктовый и первый в своем роде, поскольку демонстрирует продукцию, выпускаемую сразу двумя заводами «Дамате»: мясоперерабатывающим и глубокой переработки индейки. Таким образом создается прочная ассоциация между уже полюбившейся покупателям мясной продукцией «Индилайт» и линейкой колбасных изделий, недавно выпущенной в продажу.

В видеоряде используются отсылки к культовым произведениям кинематографа. Ролик дополнил ремикс на песню «Птица счастья». Его записал DJ Грув, который стал визитной карточкой видео.

Основную идею рекламной кампании бренда выражает слоган ролика: «Выбирай счастье - выбирай «Индилайт».

«Завтрашний день точно станет лучше, если вы начнете заботиться о себе, своих близких и здоровье сегодня. Вкусная и полезная еда - простой способ стать чуточку счастливее. Мясо индейки богато триптофаном, из которого синтезируется гормон счастья серотонин, поэтому, выбирая продукцию «Индилайт», вы выбираете хорошее настроение», - прокомментировала заместитель генерального директора по маркетингу «Дамате» Дарья Лащенко.

Новый видеоролик можно посмотреть по ссылке. Рекламная кампания задействует различные медиаканалы: от социальных сетей до телевидения.