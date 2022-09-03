Сотрудники Управления ГОЧС Пензы провели рейд по частному сектору

03.09.2022 | 17:30

Представители власти совместно со спасателями обошли частные домовладения в микрорайоне Райки. Часто поступают жалобы, что местные жители сжигают на своих участках и возле них траву и различный мусор, чего делать категорически нельзя.

«В настоящее время на территории Пензы и Пензенской области действует особый противопожарный режим. Постановлением запрещается разведение в каком бы то ни было виде открытого огня, а именно сжигание травы, сжигание сухого мусора, приготовление пищи на открытом огне», - сообщил главный специалист отдела Управления ГОЧС г. Пензы Алексей Шешин.

На территории домовладения, откуда часто поднимается дым, нашли пепелище. По сообщениям, именно здесь владельцы территории избавляются от сухостоя и бытовых отходов. Поговорить с хозяевами не удалось, зато представители администрации и МЧС напомнили о технике безопасности их соседям. С кем-то общались лично, кому-то оставляли памятки в почтовых ящиках.

Хотя погода уже не летняя, любителей пожарить мясо на природе меньше не становится. Одно из самых популярных мест у пензенцев - экопарк «Ласточка». Уже при входе в зеленую зону виднеются следы разведения открытого огня. Шумные компании собираются после захода солнца, а днем здесь гуляют семьями.

В регионе действует особый противопожарный режим.