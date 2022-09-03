Пензенцам рассказали о пагубном влиянии пива на организм подростков

03.09.2022 | 15:15

Об опасности слабоалкогольных напитков, в частности пива, для растущего организма предупредила главный внештатный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях Министерства здравоохранения Пензенской области, заведующая отделением городской детской поликлиники № 6 Лариса Рагимова.

«Даже популярное среди молодежи слабоалкогольное пиво является для подростков агрессивным напитком, способным в короткие сроки привести к пивному алкоголизму. Для возникновения стойкой зависимости достаточно употреблять пиво три-четыре раза в месяц в течение полутора лет», - рассказала врач.

Спирт, присутствующий в пиве, способствует закупориванию сосудов внутри головного мозга, в связи с чем клетки мозга начинают испытывать дефицит кислорода, а затем умирают. Параллельно затормаживаются мыслительные способности.

«Алкоголь способствует развитию гепатита, панкреатита, вызывает эндокринные нарушения, проблемы с сердцем и артериальным давлением, сложности с репродуктивным здоровьем. Жидкость обжигает слизистые желудка и кишечника, провоцируя воспалительные процессы. Кроме того, пиво обладает сильным мочегонным эффектом, вместе с хмельным напитком организм покидают витамины и микроэлементы - кальций, магний, витамин С. Кости, сердце, мышцы лишаются строительного материала», - объяснила Лариса Рагимова.

По мнению специалиста, выпивающие подростки находятся в зоне риска по дальнейшему приобщению к другим вредным зависимостям - наркомании, табакокурению.

Наблюдая возросшую в разы социальную активность, повышенную эмоциональность тинейджеров, родителям следует ужесточить контроль за их времяпрепровождением. Оптимальный вариант - направить энергию ребенка в конструктивное русло (занятия спортом, творчеством) или добавить ему новые обязанности в семье.

«Безусловно, примером должен стать здоровый образ жизни взрослых членов семьи. Сформированные в семье правильные жизненные установки и ценности помогут ребенку в случае необходимости сделать правильный выбор», - резюмировали в пресс-службе регионального минздрава.