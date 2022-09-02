В детских лагерях за лето отдохнули 15 805 пензенских ребят

02.09.2022 | 12:15

За лето в загородных детских лагерях за бюджетные средства отдохнули 15 805 ребят. Итоги в пятницу, 2 сентября, подвели в администрации Пензы.

«Путевка, приобретенная в порядке электронной очереди на сайте www.leto58.ru, обошлась родителям всего в 4 884 рубля за смену продолжительностью 21 день. Родителям, воспользовавшимся программой «пионерского кешбэка», после оплаты 50% перечисленной суммы были возвращены на карту», - напомнили в пресс-службе мэрии.

3 294 путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выдали бесплатно. Они отправились в либо в пришкольные, либо в оздоровительные загородные лагеря, либо в пансионат «Приморский», расположенный на Черноморском побережье Краснодарского края.

В целом по Пензенской области в течение трех месяцев для ребят и подростков работали 344 оздоровительные организации.

В их числе - 12 загородных лагерей, 10 лагерей труда и отдыха, 321 организация дневного пребывания детей и 1 палаточный лагерь. Предполагалось, что провести в них часть каникул смогут 33 258 юных жителей области. Работать с ними должны были 4 472 человека.