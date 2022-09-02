По Спутнику прошел парад сказочных героев

02.09.2022 | 16:36

I Международный фестиваль сказок и ремесел, названный организаторами «Толстопятый», прошел и промаршировал по Городу Спутнику, оставив послевкусие удивления от того, на что способны человеческие руки и талантливая голова, а еще - желание быстрее перечитать все сказки, особенно связанные с родным регионом.

Так, например, побывавшие на фестивале дети теперь точно не перепутают с Дедом Морозом и Снегурочкой пензенских сказочных персонажей Дедушку Бояна и Сурию.

Три дня длился фестиваль, за это время сотни детей ознакомились со сказочной культурой городов России - от Кавказа до Якутии.

Организаторы вновь отметили важность выбора Спутника в качестве площадки масштабного мероприятия.

«Всем, кто приехал на фестиваль, здесь очень понравилось, и они наверняка приедут вновь. Эти набережная, сцена, фонтанный комплекс идеально подходят нашему фестивалю и позволяют раскрыть его и подчеркнуть уникальность», - отметила организатор фестиваля Людмила Тимакова.

Ярким событием стал парад сказочных героев, в которых нарядились воспитанники детских садов. А точку в фестиваля поставил салют, совпавший с закрытием сезона в Спутнике.