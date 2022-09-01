В банке «Кузнецкий» открыта услуга денежных переводов из РФ в Китай

01.09.2022 | 12:36

Клиентам банка «Кузнецкий» стала доступна услуга денежных переводов на карты UnionPay, выпущенные банками континентального Китая.

При отправке перевода нужно указать номер карты получателя, номер его телефона, а также фамилию, имя и отчество. Получатель в свою очередь должен активировать в банке, выдавшем карту, услугу получения трансграничных переводов.

Наличные средства для перевода на карты принимаются в рублях и долларах США. Валюта перевода - доллары США. Валюта карты - китайский юань, доллары США.

Комиссия с плательщика за отправку при оплате долларами составляет 1% от суммы перевода, но не более 30 долларов США. При переводе, оплаченном рублями с конвертацией по курсу РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент совершения операции, комиссия с плательщика не взимается. Услуга денежных переводов предоставляется с использованием платежной системы «Золотая Корона».

Более подробную информацию можно узнать на сайте kuzbank.ru, в любом офисе банка или позвонив по бесплатному телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.